Curtas Festival do Imaxinario recibe una subvención de 26.000 euros de la Diputación

Feria de artesanía dentro del Curtas Festival do Imaxinario Mónica Ferreirós

El Curtas Festival do Imaxinario, evento que se celebra en Vilagarcía desde el año 1973, recibió para la edición de este año, una subvención de la Diputación de Pontevedra que asciende a los 26.000 euros.

Esta ayuda se enmarca en las que la entidad provincial destina a los eventos englobados bajo la marca Rías Baixas Film Fest.

Los otros beneficiados de ayudas en esta ocasión fueron el Festival de Cans, el Play-Doc, el Festival Internacional de Cine e Documental de Tui, el Festival Internacional de Cinema de Bueu, Novos Cinemas de Pontevedra, Galician Freaky Film Fest y el MAC Marín.

Para poder contar con esta partida los festivales debían cumplir una serie de requisitos: llevarse a cabo en el año 2026 en algún concello de la provincia durante cuatro jornadas como mínimo, contar con al menos cuatro ediciones consecutivas en su historia y proyectar un mínimo de veinte piezas, de las que, entre un 5 o un 10% tienen que ser títulos de producción cinematográfica o dirección gallega.

Además, otro requisito que también era imprescindible para acceder a la subvención era que los eventos incluyesen en su programación actividades paralelas o formativas en las que se use la lengua galega en su comunicación.