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Vilagarcía

Curtas Festival do Imaxinario recibe una subvención de 26.000 euros de la Diputación

C. Hierro
23/05/2026 20:39
Feria de artesanía dentro del Curtas Festival do Imaxinario
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Mónica Ferreirós
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El Curtas Festival do Imaxinario, evento que se celebra en Vilagarcía desde el año 1973, recibió para la edición de este año, una subvención de la Diputación de Pontevedra que asciende a los 26.000 euros.

Esta ayuda se enmarca en las que la entidad provincial destina a los eventos englobados bajo la marca Rías Baixas Film Fest.

Los otros beneficiados de ayudas en esta ocasión fueron el Festival de Cans, el Play-Doc, el Festival Internacional de Cine e Documental de Tui, el Festival Internacional de Cinema de Bueu, Novos Cinemas de Pontevedra, Galician Freaky Film Fest y el MAC Marín.

Para poder contar con esta partida los festivales debían cumplir una serie de requisitos: llevarse a cabo en el año 2026 en algún concello de la provincia durante cuatro jornadas como mínimo, contar con al menos cuatro ediciones consecutivas en su historia y proyectar un mínimo de veinte piezas, de las que, entre un 5 o un 10% tienen que ser títulos de producción cinematográfica o dirección gallega.

Además, otro requisito que también era imprescindible para acceder a la subvención era que los eventos incluyesen en su programación actividades paralelas o formativas en las que se use la lengua galega en su comunicación.

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