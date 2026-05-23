A Nosa Señora da Xunqueira prepara sus patronales para los días 29, 30 y 31 de este mes

Asistentes a un evento organizado en A Nosa Señora da Xunqueira Mónica Ferreirós

La parroquia de A Nosa Señora da Xunqueira está inmersa en los preparativos de las fiestas patronales que están previstas para los días 29, 30 y 31 de este mismo mes.

Para el inicio de los festejos, el viernes, la programación tiene prevista, a las nueve de la noche, la actuación del grupo de acordeones Arosa Bay. La entrada es gratuita y tendrá lugar en el taller cultural.

Al día siguiente la jornada comenzará de nuevo con música, pero, esta vez, de mano del grupo folklórico A Nosa Señora da Xunqueira y de Os Terribles de Arousa. A las ocho y media está previsto que se celebre la misa solemne cantada por la Coral Polifónica de Cornazo y, al término, saldrá la procesión. El día terminará con la verbena a cargo de Luces de Bohemia que iniciará la sesión a las 22:30.

El domingo a las 10:30 empezará la Misa de las Primeras Comuniones que contará con el Coro Xuvenil.

A las doce y media, de nuevo, tendrá lugar otro acto litúrgico que, en esta ocasión, contará con la interpretación del grupo a Nosa Señora da Xunqueira y de santa Eulalia. La procesión del Santísimo saldrá al terminar la misa solemne y, como ya es tradición, contará con la actuación de la Banda de Música Municipal de Vilagarcía.