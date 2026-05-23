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Diario de Arousa

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Vilagarcía

A Nosa Señora da Xunqueira prepara sus patronales para los días 29, 30 y 31 de este mes

C. Hierro
23/05/2026 18:55
Asistentes a un evento organizado en A Nosa Señora da Xunqueira
Asistentes a un evento organizado en A Nosa Señora da Xunqueira
Mónica Ferreirós
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La parroquia de A Nosa Señora da Xunqueira está inmersa en los preparativos de las fiestas patronales que están previstas para los días 29, 30 y 31 de este mismo mes.

Para el inicio de los festejos, el viernes, la programación tiene prevista, a las nueve de la noche, la actuación del grupo de acordeones Arosa Bay. La entrada es gratuita y tendrá lugar en el taller cultural.

Al día siguiente la jornada comenzará de nuevo con música, pero, esta vez, de mano del grupo folklórico A Nosa Señora da Xunqueira y de Os Terribles de Arousa. A las ocho y media está previsto que se celebre la misa solemne cantada por la Coral Polifónica de Cornazo y, al término, saldrá la procesión. El día terminará con la verbena a cargo de Luces de Bohemia que iniciará la sesión a las 22:30.

El domingo a las 10:30 empezará la Misa de las Primeras Comuniones que contará con el Coro Xuvenil.

A las doce y media, de nuevo, tendrá lugar otro acto litúrgico que, en esta ocasión, contará con la interpretación del grupo a Nosa Señora da Xunqueira y de santa Eulalia. La procesión del Santísimo saldrá al terminar la misa solemne y, como ya es tradición, contará con la actuación de la Banda de Música Municipal de Vilagarcía.

Cartel de las fiestas patronales de A Nosa Señora da Xunqueira
Cartel de las fiestas patronales de A Nosa Señora da Xunqueira
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