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Vilagarcía

Una sesión de títeres y un cuentacuentos cierran la programación de las Letras Galegas

C. Hierro
22/05/2026 09:40
Público asistente a uno de los actos organizados por el Día das Letras Galegas en Vilagarcía
Público asistente a uno de los actos organizados por el Día das Letras Galegas en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
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El Concello de Vilagarcía cierra mañana la programación especial diseñada en torno al Día das Letras Galegas. Para ello están previstas dos actividades diseñadas para el público infantil y familiar.

La primera de ellas se trata de un cuentacuentos que tendrá lugar a partir de las doce de la mañana en la biblioteca municipal A través de diferentes ilustraciones, los presentes, podrán acercarse a la vida y obra de Begoña Caamaño de la mano del ‘Colectivo Xurelo’.

Por la tarde, el Salón García, acogerá la sesión de títeres ‘As sete boinas do aviador’ que recrea, a través de muñecos y también actores, la proeza de Joaquín Loriga, gallego que hace cien años, cruzó el cielo para completar el viaje desde la capital de España, Madrid hasta Manila, en Filipinas. Está previsto que el evento comience a las seis de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

La programación del Concello en torno a las Letras Galegas comenzó el pasado día 5, jornada en la que el polifacético artista Mondra dio un taller escolar sobre música tradicional.

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A partir de ahí, durante todo el mes, se llevaron a cabo diferentes eventos relacionados con, por ejemplo, el baile, el teatro, la literatura o la magia.

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