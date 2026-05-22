Santa Rita abarrota Vilagarcía y desfila por sus calles acompañada de cientos de fieles

Procesión de Santa Rita en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Vilagarcía vivió ayer uno de los días más especiales del año. Desde bien temprano, las calles del municipio se vistieron de gala para celebrar la jornada en honor a Santa Rita, conocida por ser la patrona de los imposibles y una de las más queridas por todos los vecinos y vecinas de la localidad.

La jornada comenzó con la apertura de la Feira Celta en A Xunqueira, el sonido de las gaitas por las diferentes calles y, como no podía ser de otra manera, con la tradicional romería que repartió pulpo, churrasco y rosquillas entre todos los asistentes. Con unas carpas llenas, un año más, se evidenció que esta festividad atrae tanto a los vilagarcianos y vilagarcianas como a los residentes en otros concellos cercados.

Ambiente en el entorno al Convento de Vista Alegre en las Fiestas de Santa Rita en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Además, durante toda la mañana, el entorno del Convento de Vista Alegre recibió un goteo constante de personas que no dudaron en acudir a los actos litúrgicos que se sucedieron a lo largo del día.

Procesión

A medida que se acercaban las ocho de la tarde, momento previsto para la salida de Santa Rita a las calles de Vilagarcía, los fieles se agolparon frente a la capilla y en las vías más céntricas a la espera de la procesión.

Portando velas y flores, fueron cientos las personas que decidieron acompañar a la Imagen en su recorrido habitual que pasó por la calle Castelao, la Praza de Galicia, Valentín Viqueira y Avenida de A Mariña, para, después deshacer esos mismos pasos y retornar de nuevo al Convento de Vista Alegre.

Procesión de Santa Rita en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Personas mayores, jóvenes y familias al completo acompañadas por niños y niñas e incluso por sus mascotas, se dieron cita en esta especial jornada en torno a Santa Rita que, como cada año, vuelve a demostrar que la romería tradicional, la que incluye pulpo, actos litúrgicos, rosquillas y música, sigue estando de moda.

Por la noche la música de la orquesta Capitol hizo bailar a los asistentes en la zona de A Mariña hasta bien entrada la madrugada.

Programación

Hoy las calles de Vilagarcía continúan respirando un ambiente festivo en honor a Santa Rita. Es por ello que, desde la mañana, el sonido de las gaitas del grupo Santa Plácida de Rubiáns recorrerá el municipio para acompañar una nueva apertura de la Feira Celta ubicada en el parque de A Xunqueira.

Para el público infantil, a las doce están previstas dos actividades. La primera de ellas en la calle de A Baldosa de la mano del ‘Festivaliño On the Road’, una iniciativa que muestra diferentes cortometrajes nacionales e internacionales en sesiones de entre dos y veinte minutos dentro de una caravana. El vehículo volverá a estar aparcado a partir de las 14:00 horas en la calle Valentín Viqueira. Por otro lado en la biblioteca municipal se celebrará uno de los últimos eventos incluidos dentro de la programación por las Letras Galegas. A través de una sesión de cuentacuentos ilustrado y musicado, los niños y niñas podrán acercarse a la escritora y periodista Begoña Caamaño.

Por la tarde, de nuevo, los actos están centrados en el público infantil que podrá volver a ver los cortos en las mismas ubicaciones en sesiones que comenzarán a las 18:00 y a las 20:00 horas, respectivamente y, además, el Salón García acogerá el espectáculo de títeres ‘As sete boinas do aviador’ que cuenta la hazaña del gallego Joaquín Loriga, que atravesó el cielo desde Madrid hasta la capital de Filipinas, Manila.

Ambiente en el entorno al Convento de Vista Alegre en las Fiestas de Santa Rita en Vilagarcía Gonzalo Salgado

A partir de las 22:30 horas el escenario del parque de A Xunqueira acogerá el concierto tributo a Alejandro Sanz de la mano de Fran Valenzuela. Durante dos horas de espectáculo, el artista conocido por su participación en el programa televisivo ‘Tu cara no me suena todavía’ interpretará los éxitos de uno de los cantantes españoles más reconocidos tanto en el panorama nacional como internacional.

Al terminar, la música se trasladará a la Avenida da Mariña, lugar en el que Moe Dj celebrará junto a todos los asistentes sus 25 años de trayectoria haciendo bailar y disfrutar al público.

La programación de las Fiestas de Santa Rita concluirá el domingo. Para este día, desde el Concello tienen prevista, como para el resto de jornadas, la apertura de la Feira Celta tanto en horario de mañana como de tarde (de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 23:00 horas).

Además, durante esta jornada también tendrá lugar el primero de los directos enmarcados en el ciclo de conciertos matutinos ‘Ágora Vermú’. En esta ocasión los encargados de inaugurar esta actividad será el grupo Barbitúricos que actuarán en O Piñeiriño.

Los encargados de cerrar los eventos en honor a Santa Rita serán la Escola de Música Coda que se subirán al escenario del auditorio municipal a partir de las seis de la tarde. Las personas interesadas en asistir al espectáculo pueden comprar sus entradas -que tienen un precio de dos euros- de manera anticipada a través del portal web de Ataquilla o directamente en el auditorio dos horas antes de que comience la función diseñada para hacer soñar reír y emocionarse al público familiar.