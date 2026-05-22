Piden nueve años de prisión para dos hombres por tenencia y tráfico de drogas

Imagen de archivo de los juzgados de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Fiscalía de Pontevedra pide nueve años de prisión para dos hombres por un presunto delito contra la salud pública. Los hechos por los que serán juzgados se remontan al año 2022, momento en el que se interceptó la entrega de un kilogramo de sustancia estupefaciente entre ambos acusados en la localidad de Vilagarcía.

Tras este hecho, y después de las diligencias previas, se llevó a cabo el registro de los domicilios de ambos hombres.

Así, en el primero de ellos, ubicado en Pontecesures, se incautó, entre otras cosas, dinero en efectivo que ascendía a más de 20.000 euros, así como 1.330 dólares y varios gramos de cocaína que, según señalan desde Fiscalía, tendría un precio en el mercado de más de 100.000 euros.

Además, también disponía de una pesa en el interior de una caja fuerte y bolsas de plástico recortadas para poder hacer dosis de estupefacientes.

En el registro de los inmuebles del otro acusado, dos de ellos en Vilanova y otro en Cambados, los agentes encontraron además de dinero en efectivo (más de 4.000 euros), varios teléfonos móviles, una báscula de precisión, una envasadora al vacío con sus correspondientes bolsas e incluso un rifle de aire comprimido. Posteriormente, también se intervino un turismo de alta gama.

Desde Fiscalía subrayan que ambos hombres contaban ya con antecedentes penales relacionados con el mismo delito, lo que se traduce en un agravante para la pena.

Además de los nueve años de prisión para cada uno de los supuestos autores de un delito contra la salud pública, la Fiscalía también solicita una multa que asciende a más de 500.000 euros.