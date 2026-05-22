La Avenida Rodrigo de Mendoza recupera los dos sentidos de la circulación

La circulación en la vía durante uno de los cortes de tráfico Mónica Ferreirós

Uno de los principales accesos a Vilagarcía, la Avenida Rodrigo de Mendoza recupera, definitivamente, los dos sentidos de la circulación. Desde el día de hoy, esta transitada carretera, tiene operativos ambos carriles tras haber terminado la obra de conexión del tanque de tormenta situado bajo el aparcamiento delantero de Fexdega con el río Con.

Desde el Concello cuentan que, según comunicaron los responsables de Augas de Galicia, no se llevarán a cabo más cortes ni desvíos de tráfico en la que es una de las arterias de comunicación más importantes del municipio.

A lo largo de los más de tres años de trabajos en este punto de Vilagarcía para mejorar el saneamiento y construir los tanques de tormentas, la Avenida Rodrigo de Mendoza sufrió diversos cortes de circulación por amplios periodos de tiempo, lo que ha interferido en el normal desarrollo del tráfico rodado y ha provocado malestar entre los vecinos y vecinas.

Siguiente fase

Tras concluir estas obras, el Concello está pendiente de que Augas de Galicia concrete la afectación de la nueva fase del proyecto que se llevará a cabo en el entorno de la Praza de Abastos.

Está previsto que estos trabajos obliguen a modificar la disposición del mercado ambulante y los accesos de carga y descarga de los placeros.