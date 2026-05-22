La ANPA del CEIP A Lomba exige un reparto equitativo del alumnado y mantener tres aulas en 4º curso de Infantil

Un momento de las obras en el CEIP A Lomba Gonzalo Salgado

La Asociación de Nais e Pais del CEIP A Lomba solicitan a la Consellería de Educación, con la vista puesta en el próximo curso, que garanticen un reparto equitativo del alumnado.

Así, señalan que, según los datos que manejan, a día de hoy hay un total de 25 solicitudes de matrícula para el 4º curso de Infantil (3 años). De estas, 18 serían para el edificio de A Xunqueira y las siete restantes tendrían preferencia por el edificio Anexo.

Teniendo esto en cuenta, critican que "non é defendible ter un aula con 18 alumnos e alumnas e outra con sete no mesmo curso no mesmo centro". Es por ello que desde la asociación proponen mantener las tres aulas y distribuir al alumnado en ellas de forma que tengan nueve, nueve y siete niños o niñas.

La ANPA recuerda que en el curso 2024-2025 la Xefatura Territorial de Pontevedra decidió suprimir una de las líneas educativas de este curso en el edificio ubicado en la calle A Xunqueira. Esta decisión, lamentan, derivó en que hubiese un aula saturada con 18 alumnos y alumnas que computaban como veinte, ya que dos de ellos ocupaban doble plaza. Durante ese año, demás, critican, no se reforzó al centro con profesorado especialista para atender al alumnado y garantizar una inclusión real en "unha etapa crucial do seu desenvolvemento".

Teniendo esta referencia, solicitan "encarecidamente que non se cometa o mesmo erro" y se suprima, de nuevo, un aula.

Encuentro

Por otro lado, el pasado 12 de mayo, desde la ANPA solicitaron, una vez más, una reunión presencial con el Inspector Educativo de la Consellería de Educación y con la Xefatura Territorial de Pontevedra. Petición que, cuentan, todavía no ha tenido respuesta.

Desde la asociación critican que en el curso 25/26 el colegio de A Xunqueira sufrió dos desprendimientos de la fachada y, en ese momento, desde Xefatura se prometió una inversión "coa que non se cumpriu".

Es por ello que solicitan, de nuevo, ser recibidos personalmente para poder tratar "todos e cada un dos asuntos pendentes no noso colexio".