El parque infantil de O Sixto en Solobeira estrenará juegos tras una inversión de 14.000 euros

Estado del parque infantil de O Sixto en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía llevará a cabo una reforma del parque infantil de O Sixto, en Solobeira, con una inversión de 14.000 euros.

El proyecto incluye tanto la restauración de seis elementos de juego que actualmente se encuentran deteriorados por su uso como el arreglo del banco allí ubicado y del vallado perimetral de esta zona.

Está previsto que los trabajos, que se enmarcan dentro del plan de mantenimiento de los parques infantiles municipales, se ejecuten a finales del mes de junio.

Esta actuación, señala el Concello, llega tras haber contratado la semana pasada la mejora del parque de Rubiáns, punto en el que se repararán cuatro juegos y se realizará una puesta a punto integral.