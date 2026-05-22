Detienen a un hombre por un presunto delito de violencia de género en la vía pública

Un agente de la Policía Local de Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detuvo en la mañana de hoy a un varón por un presunto delito de violencia machista.

Tal y como señalan las fuentes oficiales, la detención del hombre tuvo lugar en la vía pública, concretamente en la céntrica calle Castor Sánchez.

La mujer, supuestamente agredida por el varón, rehusó solicitar asistencia sanitaria.

016 Si eres víctima de violencia de género, llama al 016. El teléfono es totalmente gratuito y no deja registro en la factura. Es necesario borrar la llamada del listado del terminal.

Otras actuaciones

Además, los agentes, junto al equipo del Servizo Municipal de Emerxencias, tuvieron que intervenir en un accidente de tráfico en la Avenida Rosalía de Castro en la que se vieron implicados dos vehículos.

Una de las ocupantes tuvo que ser trasladada en ambulancia pero sus heridas no presentaban gravedad.

En la mañana de hoy, la Policía Local también tuvo que intervenir un vehículo después de que su conductor diera una tasa de alcohol positiva en las inmediaciones de O Ramal.