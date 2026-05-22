Arde un contenedor en el que se estaba construyendo una vivienda en Guillán

El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía participó en el operativo Gonzalo Salgado

Un incendio calcina por completo un contenedor de un camión en el que se estaba construyendo una vivienda. Los hechos ocurrieron pasadas las tres de la madrugada, momento en el que el 112 recibió una llamada en la que avisaba de las llamas en la calle Veiga, en Guillán.

Hasta este punto del municipio se desplazaron los efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil y Bomberos, que se encargaron de la extinción del incendio. Además, también se movilizaron agentes de la Policía Local de Vilagarcía.

Tal y como señalan fuentes que participaron en el operativo, en el interior de este camión se estaba construyendo una vivienda pero, en el momento de las llamas, no había nadie en su interior, por lo que únicamente hay que lamentar daños materiales. En este sentido, indican, las pérdidas son totales, ya que el camión quedó calcinado por completo.

Durante la intervención, los agentes de la Policía Local pudieron ponerse en contacto con los propietarios de dicho container.

Un menor ebrio

Además, durante la madrugada, los policías vilagarcianos también tuvieron que atender una llamada que alertaba de que un menor se encontraba ebrio.

Los agentes se encargaron de localizar a sus padres, los que se hicieron cargo de su hijo.