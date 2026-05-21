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Vilagarcía

Sobrán estrena agua potable y saneamiento tras una inversión de 86.000 euros

C. Hierro
21/05/2026 19:35
Imagen de la calle Ameal, en la parroquia de Sobrán
Imagen de la calle Ameal, en la parroquia de Sobrán
Gonzalo Salgado
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Una decena de viviendas ubicadas en la calle Ameal, en el lugar de A Lagoa, en la parroquia de Sobrán, estrenan red de saneamiento y agua potable tras culminar los trabajos promovidos por el Concello de Vilagarcía con una inversión de 86.000 euros.

Estas mejoras para los residentes en este punto del municipio también afectan a todos los vecinos y vecinas que transitan por la zona, ya que la actuación incluyó la mejora de la red de recogida de pluviales que pondrá fin a la acumulación de agua que se producía en la carretera y el cambio de la pavimentación de toda la vía, que mejorará tanto la accesibilidad como la seguridad viaria en el lugar.

Para poder extender la red de saneamiento a estas viviendas, señalan desde el Concello, se tuvo que instalar un sistema autónomo, ya que el terreno irregular y su inclinación impedían conectar las nuevas canalizaciones con la red general.

Plan de saneamiento

El Concello incluye estos trabajos, que fueron financiados a través del Plan +Provincia de la Diputación, dentro de su compromiso con las zonas rurales de la localidad. Así, el gobierno local señala que los proyectos de saneamiento, abastecimiento y mejora de caminos llevados a cabo hasta ahora, ya han beneficiado a más de 300 viviendas.

Desde Ravella indican que no se tratan de obras con presupuestos elevados pero destacan que son numerosas, por lo que la suma final, “si o é”. En este sentido, manifiestan que "sete de cada dez euros invertidos no municipio en 2025" se destinaron a trabajos en parroquias y zonas de la periferia de Vilagarcía.

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