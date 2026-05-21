Sobrán estrena agua potable y saneamiento tras una inversión de 86.000 euros

Imagen de la calle Ameal, en la parroquia de Sobrán Gonzalo Salgado

Una decena de viviendas ubicadas en la calle Ameal, en el lugar de A Lagoa, en la parroquia de Sobrán, estrenan red de saneamiento y agua potable tras culminar los trabajos promovidos por el Concello de Vilagarcía con una inversión de 86.000 euros.

Estas mejoras para los residentes en este punto del municipio también afectan a todos los vecinos y vecinas que transitan por la zona, ya que la actuación incluyó la mejora de la red de recogida de pluviales que pondrá fin a la acumulación de agua que se producía en la carretera y el cambio de la pavimentación de toda la vía, que mejorará tanto la accesibilidad como la seguridad viaria en el lugar.

Para poder extender la red de saneamiento a estas viviendas, señalan desde el Concello, se tuvo que instalar un sistema autónomo, ya que el terreno irregular y su inclinación impedían conectar las nuevas canalizaciones con la red general.

Plan de saneamiento

El Concello incluye estos trabajos, que fueron financiados a través del Plan +Provincia de la Diputación, dentro de su compromiso con las zonas rurales de la localidad. Así, el gobierno local señala que los proyectos de saneamiento, abastecimiento y mejora de caminos llevados a cabo hasta ahora, ya han beneficiado a más de 300 viviendas.

Desde Ravella indican que no se tratan de obras con presupuestos elevados pero destacan que son numerosas, por lo que la suma final, “si o é”. En este sentido, manifiestan que "sete de cada dez euros invertidos no municipio en 2025" se destinaron a trabajos en parroquias y zonas de la periferia de Vilagarcía.