El Puerto autoriza el paso del Ramal para que “no pierdan la subvención”

Obras conexión parque miguel hernández con pradera de o ramal Gonzalo Salgado

El Puerto de Vilagarcía envió ayer al Concello la autorización para llevar a cabo las obras de conexión entre el Parque Miguel Hernández y la nueva pradera de O Ramal. Tal y como señaló el presidente de esta entidad, José Manuel Cores Tourís, contestaron al recurso de alzada presentado por Ravella y resolvieron favorablemente la ejecución de la obra para que no peligre la financiación y, por lo tanto, el gobierno local no pierda los fondos europeos recibidos para estos trabajos.

A pesar de tener el sí, señala Cores Tourís, todavía falta que el Concello presente documentación sobre este proyecto. “Fuimos requiriendo documentación y empezaron a presentarlo en marzo pero, hasta finales de abril, el día 18, creo, no presentaron lo último, lo tuvimos que mirar y, a día de hoy, le faltan todavía dos cosas”, indicó el presidente del Puerto haciendo referencia al Plan de Gestión de Riesgos y el Acta de Replanteo de la Obra.

Además, también señaló que los trabajos deben estar condicionadas a los informes realizados por los técnicos portuarios, lo que significa que tienen que tener en cuenta el paso del ferrocarril por esta zona. Entre otras cosas, señaló Cores Tourís, se tiene que incluir señalización en el suelo horizontal de precaución que obliga la Ley Ferroviaria.

El proyecto

La obra de conexión del parque Miguel Hernández con la zona de esparcimiento que está a punto de finalizar en O Ramal consiste en el desplazamiento lateral del actual paso de peatones para que exista, señalan, una continuidad más natural y también más segura entre ambas zonas verdes.

Está previsto que el paso sea más ancho, el solado se renueve y presente, tanto en su inicio como en su final, un pavimento pododáctil diseñado para facilitar el tránsito a las personas con dificultad de visión. La actuación, además, también prevé el desplazamiento de los semáforos instalados en este punto de la calzada.

Según indicaron desde el Concello desde un inicio, esta actuación es similar a la realizada en otros pasos ubicados en las avenidas Gómez Paratcha y Valle Inclán. El objetivo de todos estos trabajos, cuentan desde Ravella, es seguir “apostando pola seguridade peonil e o calmado de tráfico” en zonas en las que se registra mucho tránsito de personas.