Pontón exige un estudio y un plan “ambicioso” para lograr la recuperación de las rías

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con representantes de las mariscadoras y del partido Gonzalo Salgado

La portavoz del BNG, Ana Pontón, exigió ayer elaborar un estudio sobre la caída de la productividad en las rías gallegas que sirva para poner en marcha un “plan ambicioso” de regeneración.

Con el análisis que proponen los nacionalistas, señaló, se permitiría concretar las causas de la pérdida de productividad para, después, desarrollar un proyecto que permita la recuperación del marisco. Para ello, indicó Pontón, será necesario que se involucren tanto universidades como centros científicos y profesionales del sector.

Tras una reunión con representantes de la Cofradía de Carril para estudiar la situación del sector marisquero afectado por la crisis productiva, la líder nacionalista, abogó por poner en marcha “hatcheries” públicas y mixtas, que garanticen que haya semilla suficiente para los diferentes bancos, así como la aprobación de un protocolo para el vaciado de las presas que garantice que no se pueda llevar a cabo cuando haya marea baja “causando os danos que coñecen tan ben nesta ría de Arousa e aquí en Carril.

La portavoz del BNG criticó, además, la “inacción” de la Xunta que “non só foi incapaz de ofrecer ningún tipo de alternativa senón que ademais, promoveu e apoiou iniciativas lesivas para o sector”. En este sentido hizo referencia a Altri, la mina de Touro o la instalación de parques eólicos en el litoral de Galicia.

Acompañada en su visita a Carril por, entre otros, la diputada comarcal Montserrat Prado y la portavoz parlamentaria de Mar, Rosana López, Pontón defendió la posibilidad de llevar a cabo una política que recupere el sector marisquero porque, sentenció “temos unhas rías produtivas que serían a envexa de calquera país e o que necesitamos é un goberno que as coide”.