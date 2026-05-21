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Vilagarcía

Los Presupuestos de Vilagarcía reservan 140.000 euros para la demolición de las naves del muelle

C. Hierro
21/05/2026 21:22
Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, en la presentación de los Presupuestos
Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, en la presentación de los Presupuestos
Gonzalo Salgado
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Los Presupuestos de Vilagarcía acordados entre el gobierno local y el BNG y se llevarán a Pleno la próxima semana incluyen una partida de 140.000 euros para la demolición de las naves situadas en la entrada del puerto.

Desde el Concello indican que esta obra se incluye dentro del proyecto del gobierno local por liberar la fachada marítima en la zona de O Ramal y recuperar este espacio como zona de recreo para los vecinos y vecinas del municipio, así como “volver achegar Vilagarcía ao mar”.

Ravella señala que el pasado 17 de abril se envió a la Autoridad Portuaria el borrador del convenio que recoge la concesión administrativa sobre los 14.902 metros cuadrados de la primera parte del muelle, lugar en el que se ubican las naves a demoler, acuerdo firmado entre las dos entidades en el año 2021.

El gobierno local confía en no encontrar obstáculos que impidan o demoren la ejecución de este proyecto y “que o acordo alcanzado entre ambas administracións poida desenvolverse sen problemas e segundo os termos establecidos no seu día”.

Para el Concello se trata de un acuerdo “histórico” para el municipio ya que la liberación de la fachada marítima en la zona de O Ramal “é un dos proxectos programáticos” de los gobiernos de Alberto Varela.

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