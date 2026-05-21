La contaminación o la prevención de los suicidios centran la sesión de ‘Pint of Science’

El bar Miúdo acogió el evento 'Pint of Science’

El bar Miúdo acogió, por segundo año consecutivo, el evento internacional ‘Pint os Science’ que tiene como objetivo que investigadores compartan sus conocimientos al público en un ambiente relajado.

La sesión que tuvo lugar en este bar vilagarciano se centró en tres temas diferenciados. El primero de ellos, de la mano de Olalla López, trató sobre la contaminación por metales en la antigüedad, especialmente en la época romana, presentando el muestreo de lagos, análisis de restos arqueológicos o textos históricos.

‘Poden os incendios queimar o mar?’ fue el título de la segunda exposición guiada por Alberto Gutiérrez. El investigador explicó a los asistentes cómo las cenizas de los incendios arrastradas por la lluvia pueden llegar a desestabilizar el ecosistema marino al alterar el equilibrio y el funcionamiento de las comunidades de plancton.

Paula Frieiro fue la última en presentar su estudio. En este caso, bajo el nombre ‘Suicidio xuvenil: comprender para previr’, la investigadora de la Universidade de Vigo habló de cómo los factores sociales y el apoyo recibido influyen en la inclusión social de los jóvenes tanto en los municipios de Galicia como en los ubicados en el norte de Portugal.