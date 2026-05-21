El inicio de la Feira Celta y la música de Kubo inauguran unas fiestas de Santa Rita acompañadas de sol

Inauguración de la Feira Celta de Santa Rita en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Vilagarcía se sumerge de lleno en una de sus festividades más especiales: Santa Rita. Desde ayer el municipio respira un ambiente festivo que se inauguró con la apertura de la Feira Celta a las seis de la tarde en su tradicional ubicación en el parque de A Xunqueira.

Junto a los diferentes puestos, en los que se ofrecen desde todo tipo de artículos de artesanía, como pueden ser pendientes, pulseras, jabones o lámparas, y también productos de alimentación como quesos, embutidos o miel, los pasacalles también quisieron dar inicio a los festejos llenaron de ambiente la zona.

Inauguración de la Feira Celta de Santa Rita en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Por la noche la actividad se trasladó a la Avenida da Mariña, lugar en el que la orquesta Kubo se subió al escenario pasadas las diez y media de la noche. Hasta bien entrada la madrugada fueron muchos los vecinos y vecinas de la localidad y también los llegados de otros municipios, los que disfrutaron de la primera de las noches festivas preparadas en Vilagarcía.

Programación

La jornada de hoy está marcada por la procesión en honor a la patrona de los imposibles que saldrá a las ocho de la tarde desde el convento de Vista Alegre. El recorrido llevará a Santa Rita acompañada de los cientos de fieles por la calle Castelao, plaza de Galicia, Valentín Viqueira y Avenida da Mariña, para volver de nuevo a su punto de partida.

Antes de todo ello, ya por la mañana, el entorno del convento se vestirá de romería popular con los puestos de velas, rosquillas y las carpas para degustar el pulpo y el churrasco.

La apertura de la Feira Celta será tanto en horario de mañana como de tarde. Durante este periodo habrá tiempo, entre otras cosas, para bailar con los pasacalles o que los niños y niñas se diviertan en la zona de juegos infantiles tradicionales. A partir de las diez volverá la verbena a la Avenida da Mariña, esta vez de la mano de la Orquesta Capitol que comenzará su actuación a las diez de la noche.

Inauguración de la Feira Celta de Santa Rita en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Mañana la programación de Santa Rita cuenta, entre otros eventos, con el ‘Festivaliño on the road’ una actividad pensada para los niños en las que se les mostrarán cortometrajes en una caravana que estará aparcada en la calle A Baldosa y en Valentín Viqueira.

Además, el mercado celta volverá a abrir durante toda la jornada y, por la noche, el escenario de A Xunqueira vivirá una cita especial con el cantante Fran Valenzuela que homenajeará al artista Alejandro Sanz entonando todos sus éxitos. El concierto empieza a las 22:30 horas. Al terminar, la música se trasladará de nuevo a la Avenida de la Mariña de la mano de Moe Dj que celebrará sus 25 años como pinchadiscos.

El domingo, la festividad en honor a Santa Rita se despedirá hasta el próximo año con la Feira Celta, el concierto del grupo Barbitúricos en O Piñeiriño a partir de las 13:00 horas o el musical 'Érase outra vez' interpretado por la Escuela de Música Coda.