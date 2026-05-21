Dos heridos en un accidente entre un coche, un peatón y un patinete en Vilagarcía

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Dos personas resultaron heridas en el día de ayer en un accidente de tráfico en el concello de Vilagarcía en el que se vieron involucrados un turismo, un patinete eléctrico y un peatón.

El incidente, que tuvo lugar en la Avenida Cambados, se saldó con dos personas trasladadas por los sanitarios del 061 (el viandante y el conductor del patinete) al hospital para poder tratar sus contusiones. A pesar de lo aparatoso que, en un principio, parecía el accidente, las heridas de ambos no revestían de gravedad.

Por otro lado, según señalaron los agentes de la Policía Local que se personaron en el punto del accidente y participaron en el operativo de emergencia, el conductor del coche saldría ileso aunque el vehículo presentaría daños materiales.

Dispositivo especial

La Policía Local de Vilagarcía, debido a que ayer comenzaron los festejos en honor a Santa Rita, tuvieron que llevar a cabo una atención especial del tráfico. Así, desde primera hora de la tarde, los agentes vigilaron los diferentes accesos a la localidad teniendo en cuenta la esperada llegada de visitantes.

Durante todo el fin de semana, se recomienda utilizar los aparcamientos disuasorios para disminuir el tráfico en el centro.