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Vilagarcía

Un Solifest de récord mejora la vida de las personas con parálisis cerebral

Amencer Aspace recibió esta mañana un cheque de algo más de 11.000 euros

Olalla Bouza
20/05/2026 20:27
Entrega de la recaudación del Solifest
Entrega de la recaudación del Solifest
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La recaudación del festival solidario Solifest, de O Piñeiriño, batió récords, alcanzando los 11.438,15 euros, un 43 por ciento más que el año pasado, cuando ya se habían cuadriplicado las cifras de la primera edición. La asociación vecinal Breogán hizo entrega del cheque a Amancer Aspace en el Centro Princesa Letizia.

El destino de los fondos servirá para mejorar la vida de las personas con parálisis cerebral que atiende el colectivo. Se destinarán a programas especializados, como terapia asistida con perros, sesiones de piscina adaptada e hipoterapia (con caballos). Además, al igual que en ediciones anteriores, una parte volverá a destinarse a un fondo de cohesión social: la financiación de sesiones de rehabilitación dirigidas, de forma exclusiva, a personas usuarias de sus centros que cuentan con menos recursos económicos.

"Grazas a esta edición do Solifest axudádesnos a facer posible un milón de sorrisos e a seguir cumprindo metas e soños, xa que o diñeiro recadado irá destinado a cubrir necesidades de ocio que, doutro xeito, non poderiamos facer realidade", dijo David Carrera, director del centro.

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