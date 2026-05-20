Santa Rita trae el verano a Vilagarcía: Comienzan cuatro días de romería

Una edición anterior de la Feira Celta Gonzalo Salgado

Las fiestas de Santa Rita llenarán desde hoy de música, colorido y buen ambiente las calles de Vilagarcía. Especialmente el entorno del conjunto histórico de Vista Alegre, en cuyo convento se encuentra la ‘abogada de los imposibles’. Muy cerca, en el parque de A Xunqueira, comenzará uno de los grandes clásicos de estas celebraaciones: La Feira Celta. Más de medio centenar de puestos se colocarán por el recinto, con todo tipo de artículos, desde velas aromáticas a juguetes “vintage”, pasando por stands de comida de lo más variado. Todos estarán decorados para la ocasión, con una ambientación histórica que atrae a muchos visitantes.

Para la jornada inaugural, la feria abrirá solo de tarde, a partir de las 18 horas, mientras que el resto de los días será durante toda la jornada, con un descanso a la hora de comer. La programación incluye pasacalles musicales, talleres, actividades infantiles e incluso bodas por el rito celta, que se llevarán a cabo el sábado y que hay que reservar.

Verbenas en A Mariña

A Xunqueira es uno de los epicentros de las fiestas de San Roque, pero no el único. Las verbenas en la Avenida da Mariña son otro de los eventos esperados por las personas que se acercan a disfrutar a las fiestas de Santa Rita, muy populares en toda la comarca. La de esta noche será Kubo, que actuará a partir de las 22:30 horas.

A todo esto se suma la música tradicional, que recorrerá las calles animando a los viandantes a disfrutar de las fiestas. En la jornada inaugural, será Lumarada de Cornazo la encargada de llevar sonido y baile, desde las 20 horas, por unas peatonales que están engalanadas para la ocasión. Desde los tradicionales adornos hasta un globo gigante en la Praza de Galicia, el decorado es una parte muy importante en unas fiestas con sabor a pulpo, a churrasco y a las rosquillas de toda la vida