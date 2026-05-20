'Ojo' y 'Peligro': las pintadas que advierten de los baches en la carretera vieja de Bamio

Pintada de peligro sobre el asfalto Gonzalo Salgado

La carretera vieja de Bamio lleva tiempo lanzando un SOS y ahora sus usuarios ya han pasado directamente a la acción. El asfalto apareció con pintadas en rojo donde se señalizan baches, resaltos, desconchados y otros problemas del vial, que traen de cabeza a las personas conductoras. ‘Peligro’ y ‘Ojo’ son algunas de las advertencias que se pueden ver pintadas en rojo, así como círculos y otras figuras directamente señalizando los “puntos negros” del asfalto.

La PO-192 cruza la parroquia, desde O Salgueiral hasta Catoira, y es también muy utilizada por los camiones que van al polígono. Residentes en la zona llevan tiempo quejándose del estado del asfalto, hasta tal punto que la situación incluso llegó al Parlamento, a través del grupo socialista, en 2024 y precisamente por petición vecinal. También el Concello pidió, en más de una ocasión, el arreglo de este vial, así como de otros de titularidad autonómica, como Rosalía de Castro.

Recientemente, en el mes de abril, el Concello se volvió a dirigir a la Xunta de Galicia por esta cuestión. En concreto, la Xunta de Goberno Local acordó remitir a la Consellería de Vivenda e Planififcación de Infraestruturas un escrito en el que se daba cuenta del informe del delineante municipal.

El experto técnico asegura en este documento que la carretera vieja de Bamio presenta mal estado desde la rotonda de Salgueiral hasta el límite con Catoira, es decir, en todo su trazado. Las personas usuarias indican que es especialmente grave en la zona anterior a las curvas, antes de una nave que ahora mismo está sin uso.

Rotonda con riesgo

No es la única queja que tienen los vecinos sobre el tráfico en Bamio, ya que también se quejan de la inseguridad vial, que se ve agravada por estos baches pero también afectada por otras circunstancias. Y es que las personas usuarias de esta vía defienden que se debe repensar la circulación y, en concreto, el cruce de O Salgueiral, que une la PO-192 con otra carretera autonómica, la PO-548. Apuntan en este sentido que, los vehículos que llegan por este último vial procedentes de Catoira, aprovechan la rotonda para meterse para Bamio y que debería evitarse esta cuestión, ya que tienen otra rotonda a escasos metros y esta situación da lugar a cierta inseguridad. De hecho, el lunes se produjo un accidente en esta rotonda, entre un coche y un camión. Al margen de las circunstancias de este siniestro, piden que se aborde la necesidad de reformular el tráfico en este punto. Bamio también está a la espera de la nueva fase para conectar las aceras con Carril.