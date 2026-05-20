Los Presupuestos de Vilagarcía incluirán una partida de 1,2 millones para la compra del solar para la residencia

Varela en la presentación de los Presupuestos Gonzalo Salgado

Los Presupuestos de Vilagarcía contarán con una partida de 1,2 millones de euros para la compra de un solar o un inmueble para la puesta en marcha de una residencia pública, de la que carece el municipio. Una vez adquirido estos terrenos, el Concello los pondría a disposición de la administración competente, la Xunta de Galicia. En cualquier caso, tal y como marcan los procesos reglados para las administraciones públicas, tendrá que salir a licitación, por lo que no se trata de una finca o un edificio en concreto. "É unha obriga con cartos públicos", explicó el alcalde, Alberto Varela.

Es uno de los acuerdos con el grupo municipal del BNG para sacar adelante unas cuentas que superan los 41 millones de euros (41,6) y que irán al Pleno de mayo, que se celebrará la próxima semana. La humanización de San Roque, la de A Lomba que comenzará por la Rúa Pepín, son otras medidas acordadas con el BNG.

Además, entre las inversiones que contemplan los Presupuestos se incluye la musealización dle Castro Alobre, los vestuarios del pabellón de Bamio, la demolición de las naves de O Ramal, la continuación del Plan de Asfaltados (400.000 euros), la reforma del pabellón de A Lomba para dotarlo de vestuarios, el acondicionamiento del bajo para Servizos Sociais o diversas mejoras en las casas de cultura.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)