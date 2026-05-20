Los diez pisos que construye la Xunta en Marxión se destinarán a venta

Allegue y Varela en la zona donde se construirá Gonzalo Salgado

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció que las diez nuevas viviendas públicas que la Xunta construirá en la parcela municipal de Marxión serán para venta. Un 25 por ciento se reservarán a menores de 36 años y otro 30% serán para personas de entre 36 y 45 años con descendientes a su cargo.

Los pisos se construirán sobre una parcela cedida a la Xunta por el Concello. Allegue destacó la apuesta por “axilizar a construcción destos novos fogares”, mientras que el alcalde, Alberto Varela, abogó por la “colaboración entre administracións” y se mostró dispuesto a ceder otras parcelas, si es posible.

Además, la conselleira dio a conocer que el Proxecto de Interese Autonómico de As Carolinas, para la construcción de 350 viviendas (el 80 por ciento protegidas), está a punto de someterse al informe ambiental. Allegue incidió en que la intención es tenerlo listo este año, para a continuar licitar la urbanización, de tal forma que este paso ya pueda darse a la vez que la construcción de las viviendas, cuyo inicio se espera para 2028. Además, indicó que las afectaciones serán “mínimas”.

Eficiencia energética

El redactor del proyecto de Marxión, Julio Turnes, explicó que serán viviendas austeras y “sobrias”. Habrá un bajo y dos alturas y, de la decena de pisos, ocho serán de dos dormitorios y otros dos de tres. Además, uno estará adaptado a personas con movilidad reducida y todos contarán con plaza de garaje y un pequeño trastero.

En el exterior, habrá acceso a un área trasera que contará con un pequeño huerto y formará parte de las zonas comunes para el vecindario de este nuevo edificio, situado en Marxión, a escasos metros de la estación de tren y del barrio de Os Duráns.

Allegue destacó asimismo que se trata de viviendas eficientes energéticamente lo que, apuntó la conselleira, se verá reflejado “na factura da luz”. El proyecto se enmarca en el objetivo de asentar población y contribuir a mitigar los problemas a la hora de acceder a un hogar.