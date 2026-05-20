Cornazo recuerda que "tamén é unha parroquia de Vilagarcía"

Uno de los lavaderos Cedida

La asociación de vecinos ‘Agustín Romero’, de Cornazo, denuncia la “desidia” y la “falta de consideración” del gobierno local con respecto a varias mejoras comprometidas para la parroquia. Aseguran que a un año de terminar su tercer mandato, son “poucas” las demandas ejecutadas por Ravella. En noviembre mantuvieron una reunión con el alcalde, Alberto Varela, y con el concejal de Obras, José María González, donde expusieron “as necesidades prioritarias”, que explican que les recordaron hace solo unas semanas, “sen obter ningunha resposta”.

Algunas de estas solicitudes llevan años sobre la mesa, como la mejora de la Rúa Bárbara. “Nin sequera fixeron algo tan sinxelo como substituír un conduto de recollida de pluviais, que está solto e fai ruído cada vez que pasa un vehículo”, explican desde la asociación.

Estado de los lavaderos

Además, piden una pista polideportiva en la Carballeira dos Borrizos, para atraer juventud a la parroquia; el cambio de la canalización de agua de pluviales por su bajada original en la Rúa Baixada a Pasos o la limpieza de conductos de pluviales fueron algunas de las cuestiones que se trataron en la reunión.

Cornazo también pide a la administración competente la iluminación de la rotonda de Santa Mariña y denuncia “o total desleixo de fontes e lavadoiros”, algunos desde hace años.

“Seguimos vendo noticias de grandes investimentos noutros lugares, que non se poñen en dúbida, pero Cornazo tamén é unha parroquia de Vilagarcía e a súa veciñanza esixe o mesmo trato”, apunta la asociación.