Alberto Varela: "As relacións co Porto xa foron máis fluídas do que son"

Obras paralizadas por el Puerot Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, destacó al hilo de la polémica por la paralización de las obras de conexión entre la nueva zona de O Ramal y el parque Miguel Hernández que no tiene, desde hace meses, respuesta de la Autoridad Portuaria. Además, al hilo de unas declaraciones hechas por el presidente de la rada, José Manuel Cores Tourís, en Radio Arosa, el regidor señala que “as relacións co Porto xa foron máis fluídas do que son”.

De hecho, fue en el mes de marzo cuando el Concello solicitó permiso para la realización de estas actuaciones, pero no obtuvo respuesta por parte de la rada que el jueves pasado decidió denegarlo, cuando ya estaban en marcha los trabajos.

Actitud "infantil"

Las obras suponen el desplazamiento del paso de peatones que conecta el Miguel Hernández con el Puerto. Varela incidió en que la razón dada por el presidente de la entidad, en declaraciones a la radio, de que iba a pasar un tren en pruebas “non é entendible”, e incidió en que los trabajos, ni siquiera el pintado, afectan a la vía del tren. Dijo además que son para mejora de la seguridad vial y tachó de “infantil” la actitud de la rada