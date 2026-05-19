Un vertido enturbia las aguas del río de O Con en Vilagarcía

Aguas turbias en O Con Gonzalo Salgado

Un vertido enturbia las aguas del río de O Con en varios de su tramo, desde Rubiáns a su paso por el casco urbano de Vilagarcía. El Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil siguió el rastro de la mancha hasta la zona donde se encuentra el polígono, pero por el momento se desconcoe el motivo de la misma.

El vertido se detectó sobre las 10 horas de la mañana. A primera hora de esta tarde, el agua ya bajaba limpia desde la zona de Rubiáns, aunque en las inmediaciones de Rodrigo de Mendoza todavía podía verse el río con restos que dejaban un aspecto blanquecino y turbio, aunque no desprendía olor. Las investigaciones continúan.