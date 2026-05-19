Trasladan a la conductora de un turismo tras chocar contra un camión en Bamio

Accidente en O Salgueiral Cedida

La conductora de un turismo fue trasladada al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061, al resultar herida tras un accidente en la rotonda de O Salgueiral. Los hechos se produjeron cuando faltaban unos veinte minutos para las doce del mediodía.

El coche se incorporaba desde la PO192 a la PO548, por donde circulaba el camión en dirección hacia Catoira. Como consecuencia de la colisión, la conductora resultó herida y fue trasladada por la ambulancia medicalizada.

Además de Urxencias Médicas 061, se desplazó a la zona la Policía Local de Vilagarcía y el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, que neutralizó los restos que dejó el siniestro en la calzada, para evitar riesgos a la seguridad vial. El choque, al producirse en plena conexión entre dos transitadas carreteras, generó algunas retenciones.