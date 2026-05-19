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Vilagarcía

O Soño de Lilith y Ádega proyectan 'Altas Luces' en el Salón García

Será a partir de las 20 horas y forma parte de las actividades de la Festivala

Olalla Bouza
19/05/2026 19:34
Charo Lopes, una de las protagonistas del documental
Charo Lopes, una de las protagonistas del documental
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La asociación O Soño de Lilith y el Cineclube Ádega proyectan mañana por la tarde, en el Salón García, el documental 'Altas Luces', de Illa Bufarda. Es una de las actividades de la programación para la edición de Festivala de 2026. Será a partir de las 20 horas.

Galardonada con el premio María Luísa Villalta en el año 2024, la obra es un ensayo visual en el que, desde una visión feminista, se indaga sobre la relación entre la fotografía y la expresión del deseo femenino, así como sobre las mujeres que se pusieron detrás de la cámara para retratarlo.

Historiadoras de arte, fotógrafas y creadoras visuales dibujan la historia de las imágenes y la representación de los cuerpos. Al final del documentla habrá un coloquio. O Soño agradece la colaboración de Ádega, que es "sostida no tempo e que expresa a capacidade de tecer redes".

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