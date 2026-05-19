Fajardo culpa a Concello y Puerto de lo sucedido con el nuevo paso de O Ramal

Obras conexión parque miguel hernández con pradera de o ramal Gonzalo Salgado

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, culpa a Concello y Puerto de lo ocurrido en las obras del nuevo paso entre O Ramal y el Miguel Hernández. Considera que, por un lado, se debe a la "incapacidade de xestión" de la edil de Urbanismo, Paola María, y que, por el otro, al "enorme erro político" del nombramiento de José Manuel Cores Tourís como presidente de la rada, ya que considera que "é de Cambados, con intereses contrarios aos da nosa vila".

Al portavoz, Juan Fajardo, le parece incomprensible que tras comprar la parcela al propio Puerto, por más de 1,1 millones de euros, "estas cousas non estiveran amarradas", y cree que una vez más "paga a cidadanía", que ya "pagamos por un espazo que xa era público".

Pide responsabilidad y transparencia

Esquerda Unida defiende que permisos y autorizaciones para realizar "actuacións básicas de conexión e accesibilidade" ya debrían estar acordadas entre Puerto y Concello, por lo que culpa directamente a la edil de Urbanismo, "pola súa incapacidade para prever e asegurar todos os condicionantes administrativos e urbanísticos antes de iniciar as obras e comprometer fondos públicos e europeos".

Además, Fajardo incide en el "enorme erro político" de nombramiento de Cores Tourís, ya que considera que el Puerto necesita de "persoas comprometidas verdadeiramente co desenvolvemento de Vilagarcía, non representantes condicionados por equilibrios internos do PP nin intereses alleos ao noso concello".

EU pide responsabilidad, seriedad y transparencia y advierten de que las instituciones deben cooperar para solucionar problemas, así como de que la ciudadanía "está farta de guerras entre administracións".