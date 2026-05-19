EL sector del metal ya tiene nuevo convenio en Pontevedra

Manifestación del sector del metal en Vilagarcía

El sector del metal ya tiene nuevo convenio. La patronal formada por Asime, Atra e Instalectra, así como los sindicatos UGT y CCOO, firmaron esta mañana el documento, que recoge una subida salarial del 15 por ciento (el cinco para este año), así como otras medidas como la jornada continua durante el mes de julio en astilleros y centros de reparación naval, entre otras cuestiones.

La CIG mantuvo hoy su última jornada de huelga (retiró las convocadas para mañana y pasado), con el objetivo de mostrar el rechazo a un documento que consideran "á baixa", en un momento en el que, dicen, "había forza para conseguir moito máis" y con una "letra pequena" que, advierten, va a impedir aplicar la subrogación, que también consideran insuficiente al dejar fuera a las empresas de menos de 50 trabajadores y al sector eléctrico.

El sindicato nacionalista se muestra satisfecho con el seguimiento de la huelga y de la manifestación, que se celebró en Vigo.

La patronal, por su parte, critica los "intentos antidemocráticos de manipulación y las amenazas sufridas", dicen, en algunas empresas, parques y polígonos empresariales. Hace un llamamiento a la "vuelta a la normalidad", para que se devuelva la tranquilidad "a un sector que es clave para la industria y la economía de nuestra región". Consideran que el convenio firmado refleja "importantes mejoras", convirtiéndose en un "referente en España".