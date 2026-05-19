El PP de Vilagarcía exige la documentación del PXOM: "Pretenden que vayamos a la reunión con los ojos cerrados; es un auténtico paripé"

Ana Granja, portavoz del PP Cedida

El Partido Popular de Vilagarcía registró un escrito ante el Concello para solicitar la documentación completa del borrador del Plan Xeral de Ordenación Municipal y denuncia que el ejecutivo de Alberto Varela "pretende avanzar en la tramitación del documento de mayor importancia para el municipio a oscuras" y sin margen de reacción.

La formación considera "una falta de respeto institucional" que el ejecutivo se haya limitado a facilitar "unos planos del proyecto", pero no la normativa necesaria para interpretarlo. Para el próximo martes, 26 de mayo, está convocada una reunión, pero apuntan que no cuentan con el material imprescindible.

"Falta de transparencia"

"Pretenden que vayamos a la reunión del próximo martes con los ojos cerrados, sin ningún tipo de información técnica para poder hacer nuestro trabajo de fiscalización. Ir a una comisión del PXOM solo con planos, sin poder saber qué representa gran parte de la información que recogen, es un auténtico paripé", critica la portavoz del PP, Ana Granja.

Para el PP, la actitud del gobierno local demuestra "una clara falta de transparencia y una obstaculización a la labor de la oposición", en un asunto de suma importancia para el desarrollo económico y social de Vilagarcía. Las alturas permitidas, las edificabilidades o las afecciones reales sobre las propiedades ciudadanas son algunas cuestiones que quieren desentrañar, pero para ello necesitan el texto de las ordenanzas.

Esto demuestra la falta de voluntad real del gobierno lcoal para revisar el PXOM. Alberto Varela llegó a la Alcaldía prometiendo un nuevo Plan Xeral y, tras once años de mandato, seguimos exactamente igual que el primer día", apunta Granja, que recuerda que "no estamos ante un trámite burocrático, estamos perfilando la Vilagarcía de los próximos años", sentencia la portavoz del PP.