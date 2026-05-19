El escudo de los López Ballesteros regresará en breve a la Praza da Independencia de Vilagarcía

Casa dos Abalo con el escudo Concello

La Xunta de Goberno Local acaba de encargar a la arqueóloga y restauradora Iria López Baltar el proyecto de instalación del antiguo escudo de López Ballesteros en el jardín de la Praza da Independencia, el último trámite después de que la Comisión de Patrimonio realizara una serie de consideraciones al plan inicial firmado por el arquitecto municipal. El escudo presidía la denominada 'casa dos Abalo', que fue desmontada en 1973 para dar paso al actual edificio Lara.

Fue en febrero de 2025 cuando se presentó el proyecto definitivo. Patrimonio recomendó "dez meses despois"- señalan desde Ravella- proteger la pieza en un pedestal, con un elemento tipo cornisa o similar, e impidiendo el contacto directo con ella. "O departamento da Xunta mesmo chegou a insinuar que fora instalado nun espazo interior para garantir a súa conservación", apuntan fuentes municipales. Sin embargo, desde el Concello entienden que "non é unha escultura de vulto redondo, senón un elemento concibido para integrarse na fachada dunha edificación e apoiado no paramento, é dicir, como calquera dos centos de escudos que adornan ou presiden pazos, mosteiros e casas señoriais de toda Galicia".

Localizado durante unas obras

Por ello, finalmente se realizará dicho pedestal, pero se mantiene el emplazamiento en la Praza da Independencia, al aire libre. El escudo de los López Ballesteros (señores del Pazo da Golpilleira) fue 'redescubierto' en 2007, con motivo de las obras de rehabilitación del antiguo matadero, ahora aula CeMIT, en la Avenida de Matosinhos. Las cuatro partes del blasón estaban escondidas en un pequeño galpón. Fue entonces cuando comenzó el proceso de restauración y almacenamiento.

Pese al tiempo transcurrido, el escudo se encontraba en bastante buen estado, que mejoró con las labores de limpieza y restauración. Las armas que luce son las de los López, Mondragón, Navia y Varela. Según el Inventario de Pazos e Torres de la provincia de Pontevedra, se corresponde con las de Diego López-Ballesteros Mondragón Navia y Varela. La familia está muy ligada a la historia de Vilagarcía y desde Ravella señalan como hitos relacionados la organización de la defensa del municipio durante la Guerra da Independencia "ou todo o que rodeó a doazón de Cortegada".

Además, Luis López-Ballesteros, nacido en A Golpilleira, fue creador del Ministerio de Hacienda tal y como hoy se concibe.