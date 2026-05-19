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Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía encarga un proyecto técnico para la reparación de la pared del patio de butacas del Auditorio

En febrero fue necesario retirar varios paneles del revestimiento y ahora se pretende aprovechar el verano para su reposición

Olalla Bouza
19/05/2026 18:05
Patio de butacas del Auditorio
Patio de butacas del Auditorio
Gonzalo Salgado
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La Xunta de Goberno acordó contratar al arquitecto Paulino Sánchez Cao para que redacte el proyecto de rehabilitación parcial del Auditorio Municipal. Afectará a la pared interior oeste de la sala principal, después de los problemas de filtraciones detectados a principios de este año. 

El adjudicatario también realizará un análisis del estado actual del edificio en su conjunto, en prevención de futuros problemas.

La entrada de agua hizo que muchas de las planchas de la pared abombaron, "ata producir un risco evidente de caída sobre o patio de butacas", explican desde el Concello. Por ello, en febrero se decidió retirar las placas afectadas e instalar una gran lona que tapara el burato, mientras no se encuentre una solución definitiva. Para ello, primero es necesario conocer el origen de estas filtraciones, "e iso é o que tratará de dilucidar o arquitecto", apunta Ravella.

Mediciones y presupuesto

Después, formulará una memoria de actuaciones, con mediciones y presupuesto, que será lo que tendrá que licitar el Concello. La intención es que las obras puedan llevarse a cabo durante el verano, aprovechando que la actividad cultural en el interior se reduce notablemente.

El Auditorio, diseñado por el arquitecto César Portela, premio nacional de Arquitectura, asentado sobre un antiguo relleno portuario. Desde Ravella recuerdan que, desde su inauguración, "deu máis dun problema", en ocasiones por los materiales- losas de piedra de la fachada que hubo que cambiar en su totalidad- y en otras por las filtraciones detectadas.

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