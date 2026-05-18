Vilagarcía cierra el Presupuesto de 2025 con un remanente de 3,5 millones

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía cerró el año 2025 con una liquidación presupuestaria que “volve a demostrar a súa solvencia financieira”, señalan fuentes municipales. Y es que el ejercicio finalizó con un remanente de Tesorería de 3,5 millones de euros. De acuerdo con la legislación vigente, parte de ese dinero debe ser destinado a la amortización de la deuda.

En la actualidad, el nivel de endeudamiento del Concello es de 34,07%, algo menos de la mitad de lo permitido legalmente (75%), el límite establecido para no tener que depender de autorizaciones externas para hacer cualquier inversión u operación crediticia. El servicio de Intervención emitió informes concluyentes sobre el resultado positivo del ejercicio anterior.

Ahorro e inversiones

En los informes, se señala que la variable de ahorro neto también es positiva, por valor de 4,5 millones de euros. Además, se destaca el grado de ejecución, de hasta un 99% en los impuestos directos, por ejemplo, así como en el presupuesto corriente, donde ronda el 92%. La aplicación de las partidas para inversiones estrictamente ligadas a 2025, sin embargo, rondó el veinte por ciento, lo que desde Ravella explican por la tardanza en aprobar el Presupuesto General así como en la tramitación del préstamo. Durante el año pasado, la carga financiera por habitante fue de 23,30 euros, cuando la media de los municipios del rango de población es de 47,04. “É un exemplo máis de que, como vén sotstendo o goberno local dende que o dirixe Alberto Varela, é posible non so manter os servizos e amplialos- é o caso dos de carácter social- senón tamén facer investimentos sen ter que incrementar a maioría de taxas e impostos. E iso significa, igualmente, saber aproveitar as liñas de axudas doutras administracións”, dicen desde el gobierno de Alberto Varela