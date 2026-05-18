Diario de Arousa

Vilagarcía

La CIG urge la convocatoria de la mesa de negociación del convenio de la conserva

Acusan de "ocultismo e desprezo" a CCOO y UGT

Olalla Bouza
18/05/2026 20:18
Asamblea de la conserva de la CIG
La CIG demanda la convocatoria urgente de la mesa de negociación del convenio colectivo estatal de elaborados del mar, “xa que máis dun mes despois de rematar as conversas con preacordo entre CCOO, UGT e patronal, o texto aínda non foi asinado”. Por ello, la central nacionalista pide que se aclare lo que está sucediendo y denuncia “pasotismo, ocultismo e desprezo” por parte de los otros sindicatos y del empresariado a las personas trabajadoras.

Recuerdan que las negociaciones finalizaron el 10 de marzo y, desde entonces, “non temos novas de que se convocara ou se teña pensado convocar a mesa para a sinatura do texto”, por lo que consideran que la situación es “un novo despropósito” en el proceso de “claudicación” de los sindicatos estatales, “que en xuño do ano pasado asinaron un acordo económico para desmobilizar ao sector que non supuxo ningún avance económico para o persoal”. Por entonces, recuerdan, pactaron que la siguiente reunión fuese en octubre, pero no se llevó a cabo hasta diciembre. Tras dicha cita, tachan las siguientes reuniones de “paripé” y “perda de tempo”, sin avances hasta el 3 de marzo, “cando en media hora chegaron a un acordo” que, para la CIG, “mantén a precariedade” y que, además, “non teñen présa por aplicar”.

