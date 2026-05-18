El Supremo confirma la pena de cinco años de cárcel a 'el Marqués'

Registro en las propiedades del narcotraficante vilagarciano Gonzalo Salgado

El Tribunal Supremo tumba el recurso presentado por el narcotraficante vilagarciano conocido como ‘el Marqués’, a la sentencia que lo condenaba a cinco años de prisión por tráfico de droga. Rechaza todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por su defensa, contra una sentencia anterior del TSXG que, a su vez, procedía de la Audiencia de Pontevedra, donde se llevó a cabo el juicio contra el arousano.

En primer lugar, argumentan que la colocación de dispositivos en el vehículo se llevó a cabo “sin indicios suficientes”. Sin embargo, en la sentencia señalan que los investigadores tuvieron en cuenta que “el acusado mantenía encuentros de corta duración en lugares apartados o solitarios”, en los que “entregaba objetivos de pequeñas dimensiones” y, a continuación, “era visto contando dinero en metálico”.

Además, en los seguimientos se percibieron “giros repentinos sin señalizar, alteraciones bruscas de velocidad, detenciones inesperadas” y otras maniobras, así como “alquileres de distintos vehículos”. Por otra parte, el auto refiere “una clara contradicción entre el perfil económico declarado y el manejo de grandes cantidades de efectivo”. El Supremo confirma el procedimiento utilizado en la investigación. Otro motivo que alegan desde la defensa es la “politoxicomanía” y que se debería haber apreciado la atenuante. Sin embargo, desde el alto tribunal señalan que, para ello, debe estar probada su adición en el momento de los hechos punibles.

Grandes cantidades de dinero

“No se dispone de elemento alguno para inferir la afectación intelectiva o volitiva del recurrente por el mero hecho de ser consumidor de sustancias prohibidas”, señalan en la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma los cinco años de prisión para el vilagarciano ‘el Marqués’, que contaba ya con antecedentes en el momento de los hechos. Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente y se rechaza el recurso de casación interpuesto por los abogados del vilagarciano.

La investigación a ‘el Marqués’ se llevó a cabo durante varios meses de 2021 y fue en septiembre cuando un diospositivo formado por la EDOA de la GUardia Civil y la Udyco de la Policía Nacional acababa con su detención. Llevaban tiempo siguiéndole la pista y fue en un viaje a Brión donde lo interceptaron. En un control rutinario, llegaron a encontrarle 11.000 euros en metálico