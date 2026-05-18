El Puerto de Vilagarcía paraliza las obras del Concello para conectar la nueva zona de O Ramal con Miguel Hernández

Obras en la zona Gonzalo Salgado

La Autoridad Portuaria acordó el jueves no autorizar y, por tanto, paralizar las obras de conexión entre el Parque Miguel Hernández y la nueva pradera de O Ramal. Los trabajos consisten en el desplazamiento del paso de cebra para incrementar la seguridad del enlace entre ambas áreas de ocio y esparcimiento. Sin embargo, las obras empezaron la semana pasada a la espera de la autorización de la entidad que preside José Manuel Cores Tourís, que decidió no darlo.

El Concello ya presentó esta misma mañana un recurso de alzada ant el Puerto y advierte de que esta decisión “pon en perigo os fondos europeos”, por lo que no descartan, en un futuro, reclamar daños y perjuicios.

“A solución é moi similar á adoptada noutros pasos de peóns na mesma Avenida Gómez Paratcha e na contigua de Valle-Inclán, polo que sorprende aínda máis a insólita decisión do Porto, sen amparo xurídico nin técnico e máis dun mes e medio despois de que se solicitara o informe”, señalan desde Ravella.

El gobierno local de Vilagarcía asegura estar “estupefacto” con la actitud de la Autoridad Portuaria, “que en conversacións previas amosara a súa conformidade”. Para los socialistas, esta decisión responde a “intereses partidistas”. La solicitud de autorización fue presentada el 27 de marzo y no se respondió hasta el pasado 14 de mayo, siendo notificada el viernes 15.

Piden la autorización cautelar

Este retraso, señalan, va contra varios preceptos legales. En primer lugar, porque la resolución aparece firmada por la directora del puerto, “que non ten competencia para iso”, apuntan fuentes municipales, ya que sería competencia del Consejo de Administración. El segundo motivo que apuntan desde Ravella es que, por ley, los asuntos financiados por los fondos europeos teben tener prioridad en su tramitación, “fronte a calquera outro” y que los plazos para la emisión de informes “quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga”. Sin embargo, fueron 47 los que pasaron desde la solicitud hasta la resolución. Por último, apuntan desde Ravella, la documentación recibida “carece de toda argumentación xurídica ou técnica”.

Según el Concello, dicha resolución apela a “disposicións legais aplicables”, pero que no se citan, así como a “informes técnicos emitidos”, que “se descoñecen”. Una situación que es “irregular” en un proceso administrativo y que, además, “xera indefensión para o destinatario”, es decir, el Concello. Entrando al fondo de la cuestión, desde el gobierno local no entienden que el Puerto diese autorización a la obra de O Ramal y no a la nueva conexión, pese a que ambas están “ao carón da vía férrea”, lo que parece estar tras la negativa de la entidad que preside Cores Tourís. “Xa se dixo por activa e por pasiva que en ningún caso este paso de peóns ía afectar en nada aos ráis, nin sequera no pintado do chan”, apuntan desde el Concello. En el aspecto formal, apuntan que la resolución es “nula de pleno dereito” y que “pode causar un grave dano”, ya que los fondos europeos deben estar ejecutados antes del 31 de este mes de mayo.

Por todo ello, piden agilidad al Puerto, ya que incluso aunque resuelva el recurso de alzada a favor, si no lo hace de inmediato se perdería la subvención. Por ello, piden la autorización cautelar de los trabajos y se reservan la adopción de otras medidas “que puidesen resarcir os danos causados por unha resolución a todas luces ilegal”, apuntan desde el Concello.