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Vilagarcía 

Un concierto para Dimitri: así fue el gesto de Carlos Goñi con el famoso cuervo arousano

El grupo Revólver actuó ayer en Pontevedra sorprendiendo a sus espectadores con una dedicatoria muy especial 

Fátima Pérez
17/05/2026 11:30
Carlos Goñi
Carlos Goñi
Cedida
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El músico y cantautor español del grupo Revólver, Carlos Goñi, dedicó ayer uno de sus conciertos a Dimitri, el cuervo que conquistó el corazón de los arousanos a través de las redes sociales y del que se despidieron hace unos días tanto sus seguidores como su cuidador, el vilagarciano Javier Otero. 

Fue en el Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra, durante el concierto de esta mítica banda de rock español. "Me pegué una llorera, como muchos de vosotros seguramente. Y bueno, pues estamos hablando de Dimitri", destacó el cantante.

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Goñi también se acordó de otros nombres que forman parte del séquito animal de Otero, más conocido en redes sociales como anubis.dimitri. "Ahora estará volando por ahí arriba, haciendo un buen nido para cuando Anubis y los demás quieran ir al cielo de los animales. Dimitri, allí donde estés, a ti va dedicado este concierto", sentenció finalmente el músico. 

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