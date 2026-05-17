Música, baile, arte e poesía: así foi como viviu Carril as súas Letras Galegas
Malveiras, os poemas de Carmen Sampedro ou o bo tempo foron a fórmula dunha xornada perfecta
Carril acolleu hoxe a celebración das Letras Galegas en Vilagarcía e fíxoo cunha xornada marcada pola música e o baile tradicional, así como pola arte e a pintura, que foron tamén protagonistas.
Aínda que xa desde comezos do mes de maio a vila levou a cabo diferentes actividades no marco desta celebración, como festivais en centros escolares, obradoiros de cultura tradicional ou espectáculos de teatro, o día grande tiña data, e era hoxe, 17 de maio. Así, desde as 11:00 horas comezou a achegarse a xente á praza da Liberdade para escoitar a música de Malveiras, o grupo de baile tradicional orixinario de Carril. Pouco despois o público desprazouse ata a sede do Gato Negro de Carril para asistir á inauguración da exposición colectiva ‘Tránsito entre materia e verba’, unha mostra pictórica que combina debuxo e poesía e que se poderá visitar ata o próximo 28 de xuño.
Nesta inauguración participaron Carmen Sampedro e Paco Ascon, como autores dalgunhas das obras; a comisaria do Círculo Artístico Deportivo (CAD) Gato Negro, Mavi Castañeiras; así como o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela.
Carmen Sampedro foi a única dos 15 artistas que participan nesta exposición que, ademais de obras pictóricas, quixo amosar tamén os seus poemas, e é que para ela “os poemas son como páxinas dun libro soltas, entón así como expoño os meus cadros en lenzo, por que non poñer tamén as poesías?”, explicaba.
A historia dos poemas
En canto ás temáticas destes poemas, que acadaron ademais premios en distintos certames, o público pódese topar con textos dedicados aos conflitos bélicos que están aparecendo agora en Oriente Medio e en Europa, ou á violencia de xénero, como se dunha carta a un maltratador se tratase.
No que respecta á parte pictórica, conformada por máis de 40 obras repartidas por todo o local do Gato Negro, hai moitos artistas que optaron por pintar cadros inspirados na obra de Begoña Caamaño, a xornalista e escritora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. Castañeiras asegura que os dous libros desta autora, ‘Morgana en Esmelle’ e ‘Circe ou o pracer do azul’, teñen cabida nesta exposición que, máis alá da creación plástica e da poesía, busca un espazo común de identidade e memoria.
Aínda que esta inauguración levou máis tempo do previsto e obrigou a atrasar o baile tradicional dos nenos da Escola Gato Negro, ás 12:30 horas chegou a quenda da ofrenda floral na estatua de Rosalía, un dos actos máis arraigados desta xornada das Letras. A música de Malveiras e un pequeno baile acompañaron o momento de homenaxe á considerada nai da lingua galega.
Baile e peche da xornada
Xa despois o ambiente volveu á praza da Liberdade, onde ademais as terrazas estaban cheas de xente coincidindo cunha mañá soleada e de bo tempo que só invitaba a gozar do día. Foi entón cando as rapazas puideron ofrecer o seu espectáculo, que combinou baile tradicional co son das pandeiretas.
O concerto de Antonio Barros e iAlma titulado ‘Terra nosa’ puxo fin a unha xornada de cultura e tradición en Carril para celebrar un ano máis un dos días grandes de Galicia, as Letras Galegas.