Los proyectos para monitorizar la ría de Arousa viajan hasta la Conferencia mundial EuroGOOS en Chipre

Una cámara de mejillones instalada en una batea de la ría de Arousa Gonzalo Salgado

La Xunta, a través del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), el Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar y la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático-MeteoGalicia, participará en la XI Conferencia Internacional EuroGOOS, que se celebrará desde mañana, 18 de mayo, hasta el 20 de mayo en Chipre. Este evento es el principal punto de encuentro para el desarrollo de la oceanografía operativa en Europa, integrando servicios de datos y predicción para garantizar la sostenibilidad de los recursos costeros.

Los expertos presentarán en este foro internacional los resultados de proyectos clave para la resiliencia del sector pesquero y marisquero en Galicia.

Red Redecos

Así, Pedro Montero, jefe de la Unidad de Modelado Oceanográfico, expondrá los avances de la red Redecos (Modernización de la Red de Monitorización de Parámetros Ambientales), un sistema pionero diseñado conjuntamente con el sector productivo. Esta red permite medir de forma continua la salinidad y la temperatura a pie de los bancos marisqueros.

Este sistema ha demostrado ser vital para la gestión de crisis, como las registradas durante los episodios de intensas lluvias del invierno de 2026, capturando datos críticos sobre descensos de salinidad que afectan a la supervivencia de este bivalvo.

Batea Centinela

Por su parte, Rosa Reboreda Bouza, técnica superior del Cetmar, presentará la experiencia de la Batea Centinela, una solución de monitorización desarrollada conjuntamente con el sector mejillonero en el marco del proyecto europeo ‘Transformar’. El sistema, instalado en una batea comercial de la ría de Arousa, integra sensores meteorológicos y oceanográficos que permiten registrar en tiempo real variables ambientales y datos relacionados con el crecimiento del mejillón en las cuerdas de cultivo.

Mohid

Presentarán, además, las mejoras en el sistema de predicción operativa Mohid, que ha evolucionado hacia un modelo de alta resolución (400 metros) acoplado a módulos biogeoquímicos. Este sistema permite ahora no solo prever corrientes y temperaturas, sino también variables ecológicas esenciales como los niveles de oxígeno, nutrientes y biomasa fitoplanctónica en las Rías Baixas. Esta herramienta resulta fundamental para la acuicultura y la protección de los ecosistemas.

Plan Estratégico de Observación Marina de Galicia 2026-2030

Finalmente, Miren Garbiñe Ayensa, jefa de la Unidad de Documentación y Apoyo Científico, aprovechará también su participación en EuroGOOS 2026 para difundir el Plan Estratégico de Observación Marina de Galicia 2026-2030, resultado del Plan de Ciencias Marinas de Galicia, liderado por el CSIC, Cetmar y la Universidad de Vigo. Este plan persigue impulsar una estrategia sostenible y eficiente para la integración de sistemas de observación y servicios de monitorización marina, alineándose con las políticas autonómicas, estatales y europeas.