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Vilagarcía 

La Escuela Infantil Bonecos da sus primeros pasos en la práctica deportiva

El alumnado disfrutó de la Semana do Deporte probando actividades en distintas entidades 

Fátima Pérez
17/05/2026 20:45
Alumnado de la Escuela Infantil Municipal Bonecos en la Semana do Deporte
Alumnado de la Escuela Infantil Municipal Bonecos en la Semana do Deporte
Cedida
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La Escuela Infantil Bonecos celebró en estos días su Semana do Deporte, una propuesta pensada para acercar al alumnado de 0 a 3 años a diferentes disciplinas a través de la práctica deportiva y los juegos.

Los pequeños pudieron probar taekwondo y vela, y aunque entre las actividades previstas también se encontraba una sesión de capoeira y una práctica en el campo de fútbol del Arosa, el mal tiempo obligó a cancelarlas. La previsión es que ambas se puedan celebrar la última semana de mayo o la segunda de junio. 

La escuela agradeció la colaboración de todas las entidades participantes por hacer posible experiencias "tan significativas, que permiten ao noso alumnado descubrir novas formas de movemento, deporte e aprendizaxe desde idades temperás". 

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