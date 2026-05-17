La Escuela Infantil Bonecos da sus primeros pasos en la práctica deportiva

Alumnado de la Escuela Infantil Municipal Bonecos en la Semana do Deporte Cedida

La Escuela Infantil Bonecos celebró en estos días su Semana do Deporte, una propuesta pensada para acercar al alumnado de 0 a 3 años a diferentes disciplinas a través de la práctica deportiva y los juegos.

Los pequeños pudieron probar taekwondo y vela, y aunque entre las actividades previstas también se encontraba una sesión de capoeira y una práctica en el campo de fútbol del Arosa, el mal tiempo obligó a cancelarlas. La previsión es que ambas se puedan celebrar la última semana de mayo o la segunda de junio.

La escuela agradeció la colaboración de todas las entidades participantes por hacer posible experiencias "tan significativas, que permiten ao noso alumnado descubrir novas formas de movemento, deporte e aprendizaxe desde idades temperás".