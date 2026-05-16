Vilagarcía
Un turismo sáese da vía en Agustín Romero e choca contra unha farola
No vehículo viaxaban catro ocupantes que tiveron que ser atentidos polo 112
Un turismo sáese da vía cando circulaba pola avenida Agustín Romero e impacta contra unha farola do alumeado público. O accidente produciuse pouco despois das 11:00 horas desta mañá.
No vehículo viaxaban tres persoas adultas e un menor e, aínda que non se coñecen con certeza as causas da saída de vía, ao parecer o coche realizou un desprazamento lateral involuntario cara á dereita, invadindo a beirarrúa e chocando contra a farola.
Como consecuencia da colisión producíronse danos no vehículo, na farola e no muro de peche dun inmoble. Ademais, dúas das persoas que viaxaban no vehículo permanecen en observación, mentres que as outras dúas xa foron dadas de alta.