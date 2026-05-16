Vilagarcía

Dan o alto a un mozo de 20 anos que circulaba sen carné pola Avenida da Mariña

As patrullas de vixilancia detectaron un turismo que realizaba múltiples manobras erráticas, chegando a saltar unha sinal de entrada prohibida

Fátima Pérez
16/05/2026 21:24
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Investigan a un rapaz de 20 anos tras ser interceptado conducindo un vehículo sen permiso de conducir. Os feitos tiveron lugar na Avenida da Mariña durante as labores rutineiras de vixilancia e control do tráfico rodado da Policía Local de Vilagarcía. As patrullas detectaron un turismo que realizaba múltiples manobras erráticas, chegando a saltar unha sinal de entrada prohibida.

Nese momento, os axentes procederon a dar o alto obrigatorio ao vehículo e, tras identificar o condutor, este manifestou que carecía de licenza porque aínda estaba en fase de formación nunha autoescola. Os axentes confirmaron na base de datos da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) a ausencia deste permiso de conducir e procederon a instruír as oportunas dilixencias xudiciais. 

O mozo está sendo investigado como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria, tipificado no Código Penal. O atestado policial xa foi remitido aos Xulgados de Instrución de garda de Vilagarcía de Arousa para a celebración do correspondente xuízo.

