Vilagarcía anuncia seis nuevos asfaltados y llega ya a los 63 en este mandato

Presentación del plan de asfaltados Aitana Vidal

El gobierno local de Vilagarcía acaba de incluir seis nuevos proyectos en el Plan de Asfaltados 2026. Las zonas beneficiadas son la Rúa Castro, en Trabanca Sardiñeira; Praza Invisa, en Marxión; Rúa Faxilde, en Sobrán; Mestres Trigo e Pazos, en Aralde; A Rosaleda, en Sobradelo; y Moscallo, en Cornazo. También se añade, a la espera de que finalicen las obras de Augas de Galicia, la Avenida Valle Inclán, que atraviesa la zona portuaria.

Con esta medida, presentada por el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Obras, José María González, son ya 63 los caminos y calles modernizados en lo que va de mandato, con 1,7 millones de euros de inversión y 13 kilómetros lineales, que dan idea de la extensión de la red de comunicación del término municipal, que suma 44 kilómetros cuadrados.

El plan recoge las demandas vecinales, cuyos representantes y el gobierno local mantienen reuniones periódicas, para conocer de primera mano las necesidades de lugares y parroquias. A estas se suman las propuestas y sugerencias de los servicios técnicos. "Outros que din o que hai que facer e logo non aproban os orzamentos para facer o que din que hai que facer", dijo Varela criticando a parte de la oposición, a la vez que puso en contraposición la actitud del ejecutivo que "planificamos e executamos".

Las actuaciones cuentan con la financiación del Plan Vía Depo y el ejecutivo ya trabaja en proyectos para otras zonas y tiene previsto actuar también en Rodrigo de Mendoza.