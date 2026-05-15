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Vilagarcía

Salnés Empresarial da una charla en las Filipenses de Vilagarcía

El objetivo es acercar el emprendimiento al alumnado, con diferentes perfiles 

Olalla Bouza
15/05/2026 19:56
Un momento de la charla
Un momento de la charla
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  La asociación Salnés Empresarial impartió una charla sobre emprendimiento en el colegio Filipenses Sagrada Familia, de Vilagarcía. Estuvo dirigida al alumnado de 4º de ESO, que cursan la asignatura de Economía. En la jornada participaron Judit Meiriño, de DataDefend Solutins, empresa especializada en ciberseguiridad y protección digital; Aitor Jamardo, de Cultivo Gallego, un proyecto de agricultura biointensiva y sostenible; y David Camba, de Birdmind, compañia gallega centrada en el desarrollo de materiales sostenibles a partir de residuos agrícolas.

Los ponentes compartieron sus experiencias. Jesús Rey, presidente de la asociación, considera fundamental acercar la empresa a los colegios y dar a conocer estos perfiles.

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