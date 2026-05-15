Preacuerdo en el metal: CCOO y UGT firman y la CIG se desmarca

Manifestación del meta de hace unos días en Vilagarcíal Gonzalo Salgado

La reunión de negociación del convenio del metal da un giro y patronal y CCOO y UGT firman un preacuerdo, que tendrá que ser validado por las asambleas, y del que se desmarca la CIG, que mantiene la huelga para el lunes 19. La mesa incluyó varias de las mejoras propuestas por los sindicatos y, en el ámbito salarial, se contempla una subida del 15 por ciento de los salarios hasta 2029. Será del cinco por ciento en este año, en el que la revisión al IPC no estará topada; mientras que en 2027 será de un 4% y de un 3% tanto en 2028 como en 2029, estableciéndose un tope del 2,5 por ciento en la revisión. También se abonarán, con carácter retroactivo, los atrasos desde el mes de enero.

La jornada intensiva en astilleros y centros de reparación naval se establece para el mes de julio (pedían también para agosto) y e reconoce uno de los conceptos de trabajos especiales (toxicidad, peligrosidad o penosidad) también en el sector naval. Además, el empresariado aceptó la subrogación para los trabajadores de las empresas eólicas y de las telecomunicaciones, pero no de eléctricas.

En este sentido, desde la CIG matizan que se trata de las empresas con más de 50 trabajadores, lo que dejaría fuera a muchas que trabajan en las energías renovables en Galicia.

Algunas mejoras conseguidas

Un día más de vacaciones (pasando de 23 a 24), la reducción de la jornada laboral de ocho horas, salvo en 2027- pasando de una anual de 1.752 horas al año o mejoras en las licencias de mudanza y matrimonio son algunas de las cláusulas que se incorporan a otras ya conseguidas durante las anteriores 13 reuniones, como la mejora de dietas para destinos en conflicto, la regulación del preaviso en los fijos discontinuos o el protocolo de estrés térmico.

Además, el convenio incorpora una un “caballo de batalla” de Coimisións Obreiras, que es el incremento de un punto a mayores para el oficial de primera, distinguiéndose así del de segunda, que empezará a ser efectivo a partir de 2028 (medio punto y otro medio en 2029) y que supone que, al término del convenio, esta categoría pase a cobrar un 16% por ciento más de lo que cobra actualmente.

Anxo Lúa, de la CIG, señala que se trata de un acuerdo “discriminatorio”, al no incluir en la subrogación a los del sector eléctrico ni a las pequeñas empresas. El delegado nacionalista critica que no se contemple la jornada continua para el mes de agosto y tacha de insuficiente la reducción de la jornada. “Tiñamos aspiracións dun convenio mellor porque as empresas teñen moitos proxectos”, señala Lúa. Para Miguel María, de CCOO, es “un dos mellores convenios dos últimos anos”, ya que “garantiza o poder adquisitivo dos traballadores” y se trata de un “acordo mínimos, que moitas empresas xa están mellorando”, ya que se pide personal cualificado.

En todo caso, son ahora las asambleas las que tienen que ratificar las propuestas sindicales que, en el caso de la CIG, pasa por mantener la hoja de ruta y la huelga del próximo lunes.