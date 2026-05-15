Huye de la Policía Local y pone en peligro a un peatón, a otro conductor, a un ciclista y a la Guardia Civil en A Laxe

Un control de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Un conductor que trató de eludir un control de la Policía Local de Vilagarcía puso en serio peligro la seguridad de varias personas en A Laxe. Ocurrió sobre las 20 horas de la tarde de ayer jueves, cuando un vehículo, al ver a los agentes, reculó y maniobró para cambiar de sentido. Dos patrullas salieron en su persecución por la Rúa Muíño Novo.

Durante su fuga, puso en peligro a un peatón que se encontraba frente al centro de Lar, a un turismo, una bicicleta y a una patrulla del Servicio Fiscal de la Guardia Civil. Finalmente, el conductor y su acompañante abandonan el vehículo y huyen a la carrera en O Soutelo, donde es interceptado la persona que iba al volante del coche.

Ahora está investigado por circular de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol; además, dio positivo en cocaína, tenía el permiso de conducción caducado y no había realizado el curso de sensibilización y reeducación vial, obligatorio tras una anterior condena por delito contra la seguridad viaria.

Cables caídos

Por otra parte, durante el turno de noche, la Policía Local denunció a un conductor al que vio haciendo eses por Santa Eulalia. Mientras los policías buscaban el lugar adecuado para darle el alto, el turismo golpeó contra el bordillo con su rueda derecha. Dio positivo en alcoholemia, por lo que está investigado y el vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal. Además, el Servizo Municipal de Emerxencias atendió una incidencia por cables del tendido eléctrico caídos sobre la vía pública en las inmediaciones de la rotonda de Renza.