El gobierno local de Vilagarcía ya inició conversaciones para comprar un solar para una residencia pública

Iglesia de los Padres Gonzalo Salgado

El alcalde, Alberto Varela, dio a conocer que el gobierno local ya inició los contactos con diversas propiedades para adquirir un solar para una residencia pública para personas mayores. Eso sí, el regidor animó a las administraciones competentes, es decir, la Xunta, a dar también sus propios pasos ya que "non temos prazas suficientes".

Comparten los socialistas el planteamiento del BNG, su socio para aprobar los Presupuestos, de incluir una partida para hacerse con los terrenos que, eso sí, recuerda Varela, no puede ser "nominal", es decir, no puede señalar a una u otra finca, ya que "manexamos cartos públicos" y tiene que salir a licitación. Las propuestas de nacionalistas y Esquerda Unida, que ponen sobre la mesa la antigua iglesia de los Padres Claretianos y la casa de los Duques de Terranova, en A Comboa. En principio, ninguna de las dos ideas disgusta a los socialistas que, eso sí, inciden en que todo debe ir reglado. "Non son descartables, pero todo dependerá", apunta Varela.

Propuestas en ejecución

Socialistas y nacionalistas están ultimando las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos de 2026. El BNG ya anunció a principios de la semana que sus dos requisitos era dotar al documento de una partida para la compra del solar para la residencia, así como un documento en el que se especificaran los plazos de ejecución de las demandas que tienen pendientes de acuerdos anteriores. Entre estas, se encuentra el Balneario de A Compostela, es decir, su rehabilitación y uso, para los que los nacionalistas piden una función social.