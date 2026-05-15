El diputado Raúl Santamaría opta a liderar las Novas Xeracións de Pontevedra

Raul Santamaría en la sede de Vilagarcía Cedida

El vilagarciano Raúl Santamaría, diputado del PP en el Parlamentod e Galicia, anunció su intención de optar a la presidencia de Novas Xeracións de la provincia de Pontevedra. El congreso será el próximo 12 de junio y en esta cita los jóvenes conservadores eligirán el relevo de la salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que ya cumplió los 30 años.

Santamaría hace este anuncio cuatro días después de que la junta directiva provincial de NNXX activase el proceso congresual y ya comenzó la campaña de recogida de firmas en Vilagarcía, para lograr al menos los cincuenta apoyos necesarios.

Después, la intención es hacer una gira por todas las comarcas de la provincia, para explicar su proyecto a los jóvenes y recabar su firma. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 25. “Tivemos unha grandísima etapa de case oito anos con Ana Cristina e hai que darlle continuidade ao noso proxecto provincial de Novas Xeracións, que é o máis acaído e cercano á xuventude e por iso creo que chegou o momento de asumir novas responsabilidades neste ámbito e ofrecerme á miña organización, por se considera que podo ser a persoa que a dirixa no futuro”, explicó Santamaría, que destacó que “levo toda a miña vida absolutamente comprometido coa mocidade”.