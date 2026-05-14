Un sueño a prueba de Policía

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Hay quien se despierta con cualquier ruido y también los que se quedan dormidos en cualquier lugar. A estos últimos pertenecía el conductor que protagonizó un suceso de lo más curioso en la Avenida dos Anxos, en Trabanca Sardiñeira. Todo empezó esta mañana, cuando un joven que pretendía dirigirse a hacer un examen, se encontró con que su coche estaba inutilizable.

Y es que había otro coche, de matrícula portuguesa, empotrado contra el suyo y el conductor durmiendo dentro. La Policía Local recibió la llamada a las 7:47 horas y se dirigió a la zona. El titular del vehículo portugués había llegado hasta el antiguo paso a nivel, donde se encontró la calle cerrada.

Bien al quedarse dormido o bien al maniobrar, acabó bloqueando el otro coche al dar marcha atrás. Lo curioso es que la Policía Local lo despertó, pero el hombre decidió girar la cabeza hacia el otro lado y seguir durmiendo. No se quedó ahí lo surrealista de la historia.

Pensaba que estaba en Catoira

Cuando por fin consiguen que les atienda, el hombre les explica que no tenía la documentación del vehículo, ya que estaba en casa. Señaló la puerta más cercana y sacó unas llaves, pero no se correspondían con dicha entrada y los agentes comprobaron que tenía escrito un número de puerta, por lo que dedujeron que se trataba de un establecimiento hostelero.

Finalmente comprobaron que el hombre, de nacionalidad portuguesa, pernoctaba en Catoira, a donde creía haber llegado. Para sorpresa de nadie, el hombre dio positivo en las pruebas de alcoholemia y fue detenido al no poder identificarse. El joven que se perdió el examen, cuenta con fotografías de cómo estaba su coche, pero también con el parte policial. Además, tiene una historia para contar en el futuro.