La Escuela de Música de Vilagarcía abre el plazo de matrícula

Concierto didáctico del profesorado de la escuela Gonzalo Salgado

La Escola Municipal de Música ‘Bernardo del Río’ abre el próximo lunes, 18 de mayo, el plazo de solicitud de admisión para los nuevos ingresos. Las personas interesadas tendrán hasta el jueves 21 para realizar los trámites. El 1 de junio se publicarán las plazas vacantes en cada especialidad, de tal forma que del 2 al 5 ya se podrá formalizar la matrícula definitiva. Los formularios se encuentran disponibles en la web de la propia escuela y en la sede electrónica de Ravella.

La dirección del centro recomienda que, en la medida de lo posible, la presentación de solicitudes se haga por vía telemática, o a través del correo escolamusica@vilagarcia.gal, aunque también es posible hacerlo de forma presencial en el propio centro, coincidiendo con el horario de clases.

Criterios de selección

La oferta educativa comienza con ‘Iniciación á Música’, para la infancia de 3 años y Música e Movemento’, de 4 a 7. A partir de los 8 y sin límite de edad, las personas interesadas podrán pedir plaza en las especialidades de cuerda (piano, violín, guitarra, bajo, violín, viola, violoncello y contrabajo); viento-madera (clarineta, saxofón y flauta travesera); viento-metal (trompeta, trompa, trombón, bombardino y tuba); percusión (batería, timbales, láminas y multipercusión) y Linguaxe Musical. También es posible la inscripción en las agrupaciones o en las actividades complementarias. En caso de registrarse más solicitudes que vacantes, la prioridad será para los paticionarios con familiares matriculados en el centro; segundo, los empadronados en Vilagarcía y, tercero la letra de corte publicada por la Xunta.

Además del turno de nuevas incorporaciones, en la semana del 25 al 29 de mayo se podrán hacer las renovaciones de matrícula. En este caso, los únicos requisitos son estar cursando estudios en la Escola de Música y no tener recibos pendientes de pago.